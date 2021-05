PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Luego de ver hoy en la tarde como «explotó» de gente la Rambla Costanera de nuestra Ciudad (Colonia del Sacramento) y la Punta de San Pedro realmente debemos pensar que no estamos entendiendo nada de donde «estamos parados», menos aún cuando esta situación se acompaña de un incumplimiento total y absoluto de las medidas de prevención para el contagio de COVID19,» publicó ayer 1 de mayo en su cuenta de Facebook el Director Adjunto a a Dirección Departamental de Salud Dr. Ramón Barbot

«Grupos familiares enteros compartiendo la tarde con otros 3 o 4 grupos familiares o de amigos, jóvenes en grupos de 10, 15 o más sin medir en los más mínimo los riesgos que generan ante sus reuniones grupales, puestos de venta de distintos artículos con incumplimiento del uso del barbijo tanto de parte de vendedores, clientes o ambos. Uso compartido de mates, vasos, bebidas, etc … Que nos pasa como sociedad ?», se preguntó.

«No entendemos o no queremos entender que estamos en Emergencia Sanitaria, que el riesgo no pasó y que hay Colonienses que la están pasando muy mal social y económicamente, internados o incluso fallecidos por esta Pandemia ?»

La estrategia de comunicación no es clara o quizás debería ser más explicita de lo que a nivel mundial ha dejado esta enfermedad ?», volvió a reflexionar preguntándose.

Y seamos claros, de verdad no necesitamos que el Estado nos venga a imponer conductas, está en nuestras manos ser responsables, empáticos y afectivamente solidarios con quienes sufren y mucho en estos momentos por causa del COVID19. Realmente muy difícil «bajar al papel» los sentimientos que me generaron el comprobar esta situación…», concluyó el jerarca