El jefe de policía de Colonia Jhony Diego dijo ayer en TQH de RadioLugares que en Colonia hay 40 policías fuera de servicio solo por el tema Coronavirus tanto contagiados como los que están haciendo cuarentena.

El departamento de Colonia cuenta con 375 efectivos policiales activos que se distribuyen en unas 18 seccionales.

Diego agregó a estos números que existen otros 100 policías que tienen licencias médicas permanentes desde hace mucho tiempo, «no tenemos estos efectivos por eso debemos arreglarnos con los que tenemos», subrayó.

Hace unos días personas que integran el Comando intercambiaron opiniones en redes sociales sobre la falta de personal policial, allí destacaban que en seccionales de Carmelo y Nueva Palmira habían trabajado hasta solo con un personal.

El Jefe de Policía señaló que ante dicha realidad no hay una solución, «se debería pasar a retiro a todos aquellos que están con licencia médica y quedaran vacantes, para así poder ingresar personal. El Sindicato comentó que durante mucho tiempo el Ministerio del Interior se llevaba las vacantes de Colonia. En ese momento yo no estaba. Se que eso pasó. Hoy tenemos 100 policías que no están en servicio. Si contáramos con ellos movería la aguja bastante. Nos complicaron estos 40 por el Coronavirus imagínese los 100 que nos falta», comentó.

«De las 100 personas que no están trabajando me lo han dicho en la cara que no quieren volver», agregó.

En setiembre del año pasado en oportunidad de visitar el Ministro Jorge Larrañaga nuestro departamento, apuntó a esta problemática al referirse a la permanencia máxima en el S.T.I.P. por situación de enfermedad. Allí el jerarca precisó que se apuntaba a no exceder un año, de lo contrario «la junta médica se tendrá que expedir o de lo contrario va a retiro.»

El S.T.I.P. es la sigla del llamado Subsidio Transitorio de Incapacidad Parcial que se otorga al personal policial activo que se incapacita para la tarea habitual. Esto sucede cuando el policía sobrepasa el uso de certificación médica de 60 días por cualquier causa, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año que se trate.

Larrañaga dijo en la Jefatura de Policía de Colonia que «uno no va perjudicar derechos adquiridos de personas, no va a desconfiar de ellas, pero no es posible que alguien puede estar, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho o nueve años en el S.T.I.P. como ha pasado y tenemos ejemplos. No va más, el Estado no puede pagar sueldos en esa situación.»