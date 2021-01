PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Una entrevista en vivo entre un periodista, un político, una actriz y un músico en un escenario teatral. Lo que suceda en esa conversación será material dramático para los artistas, quienes (también presencialmente) usarán el acontecimiento para reaccionar desde lo real o la ficción.

Los siete pecados capitales que ha fijado la tradición eclesiástica como disparadores de la reflexión. Cada pecado estará adjudicado a cada político/a.

El teatro es representación y los políticos representan a la ciudadanía, pero ambos son parte de una ficción en algún momento, el teatro lo es por su esencia y los políticos porque ficcionan un modelo de país.

El espectáculo político o artístico produce personajes mediáticos y la cobertura informativa busca captar la atención, ¿ del público o la ciudadanía?¿Cuál sería la diferencia? O, ¿dónde está la frontera?

No es un espectáculo, por lo tanto el valor no está en el resultado, sino en el riesgo del diálogo, (¿un diálogo de iguales?) cosa imprescindible en estos tiempos.

PARTICIPANTES en orden de aparición:

Miércoles 3. Entrevista con Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT

Jueves 4. Entrevista con Cecilia Eguiluz, colorada, ex diputada por Salto, senadora y ex secretaria general de intendencia de Salto.

Viernes 5. Entrevista con Pedro Jisdonian, diputado del Partido Nacional, lista 404.

Sábado 6. Entrevista con Lucía Zapata, Secretaria General de la Juventud Socialista.

Domingo 7. Entrevista con Daniel Peña, diputado del Partido de la Gente.

Lunes 8. Entrevista con Christian di Candia, ex intendente de Montevideo, líder de Magnolia, sector del FA.

Martes 9. Entrevista con Cristina Lustemberg, diputada por Montevideo por el sector Participar, Articular, Redoblar (PAR), FA.

Idea y dirección: Marianella Morena l Elenco: Actriz- Lucía Trentini, Músico- Agustín Pardo, Periodista- Antonio Ladra l Diseño: Ivana Domínguez l Producción ejecutiva: Thamara Martínez l Producción general: Sala Verdi l Duración: 60 minutos

Streaming emitido por Canal YouTube de Sala Verdi, Centro Cultural Goes, Sala Lazaroff y Espacio Artesano Peñarol.

Entrada libre