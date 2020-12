PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El edil departamental Gabriel Gabbiani (Partido Colorado) insistió con la necesidad de que, aprovechando la buena disposición manifestada oportunamente por la Dirección Nacional de Bomberos y la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), la Intendencia de Colonia (IDC) coordine las acciones necesarias con dichas dependencias para ubicar, arreglar e identificar los hidrantes en todas las localidades del departamento.

El reclamo fue realizado en la primera Sesión Ordinaria del presente período legislativo, el viernes 11 de diciembre, circunstancia en que advirtió que “si bien Uruguay está preparado para enfrentar el elevado riesgo de incendios con aeronaves, detectores, torres de vigilancia y bomberos, en muchas de esas actividades las consecuencias previsibles, en caso de actualización del riesgo y generalización del incendio, son tan graves que aconsejan la instalación de medios de extinción más potentes que los extintores manuales”, razón por la cual “se hacen imprescindibles los hidrantes, bocas de agua instaladas por OSE, de las cuales los bomberos se surten en el lugar de los hechos”.

“El estado de la mayoría de los hidrantes en el departamento de Colonia es bueno -señaló el edil- pero gran parte no está identificada o no funciona. Muchos de ellos no aparecen como consecuencia de la repavimentación de calles o la reparación de veredas, y a pesar de haber sido colocados en zonas estratégicas para ser utilizados en emergencias, la realización de trabajos de albañilería o pavimentación los dejan tapados, o en ocasiones desaparece la tapa y tierra o residuos se meten en el compartimiento del hidrante, lo que hace difícil o imposible su ubicación”.

“Pero además de los hidrantes tapados, existe el problema de los hidrantes vetustos. Demás está decir que lo ideal sería la inversión en instalación de hidrantes de columna, ya que los mismos son fácilmente identificables por cuanto sobresalen por encima del nivel de terreno y tienen un uso exclusivo de bomberos. Además, ofrecen muchas ventajas, tales como la comodidad de acceso y el mayor caudal que aportan a las mangueras conectadas, o a la recarga de las cisternas, logrando abatir los tiempos de respuesta ante una situación de emergencia. Claro está que, dado el elevado grado de vandalismo que hoy impera en la sociedad, es necesario analizar si hoy los hidrantes de columna son los más indicados para instalarse o si es conveniente mantener la tradicional tapa de hierro con el grabado Hidrante”, señaló Gabbiani.

El edil recordó que “esta misma iniciativa la presentamos el 24 de setiembre de 2010, recibiendo la respuesta de OSE y del entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quienes compartieron la importancia de que la Intendencia de Colonia vele, coordinadamente con las dependencias señaladas, por el mantenimiento de los hidrantes. Y reiteramos este pedido en 2014. Pero en aquel entonces los Departamentos de Obras y de Arquitectura de la Intendencia indicaron que este tema era competencia de OSE y soslayaron el mismo desconociendo, entre otros puntos, la responsabilidad de la comuna en cuanto a la contratación de empresas tercerizadas para repavimentar calles o reparar veredas”.

Por tal motivo, Gabbiani solicitó que se remitieran sus palabras “a la Intendencia, a OSE y a la Dirección Nacional de Bomberos, a efectos de que las tres dependencias evalúen la posibilidad de coordinar acciones para mantener actualizada, en buenas condiciones y señalizada la red de hidrantes departamental”, propuesta que tuvo el respaldo unánime del deliberativo comunal.