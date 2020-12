Los hechos sucedieron pasada las 13 horas, el pasado 25 de diciembre en un domicilio ubicado en playa Britópolis en la zona de los alto de Britopolis cerca de calle Valparaíso y dejan al descubierto serios problemas en la gestión de las emergencias al menos en el departamento de Colonia.

Es que en ese instante allí se desata un incendio, cuenta Leonardo Martínez, director de Prensa Rosarina quien fue protagonista directo del mismo.

Siete veces llamando al 911

Nos disponíamos «a disfrutar con la familia de un almuerzo navideño, cuando vimos sorprendidos como a pocos metros una barbacoa tomaba fuego por causas que desconocemos.»

«Obviamente dejamos lo que estábamos por hacer y salimos corriendo a auxiliar a los damnificados, mientras se llamaba al 911, unas siete veces en nuestro caso, otros intentaron también , nunca contestaron, lo cual molestó obviamente.»

Los vecinos apagan el incendio

«De igual manera decidimos actuar mediante baldes, mangueras y mucha voluntad viendo como se destruía todo. El incendio fue importante con daños casi totales, » cuenta Martínez.

«En un momento había mas de 12 personas luchando para apagar y sofocar el incendio. El miedo era que habian mas edificaciones cerca, quinchos, viviendas y un terreno con mucha maleza. Si tomaba fuego con el importante viento hubiése sido fatal para la manzana en si,» explica.

«Todo eso nos llevó en promedio como una hora, siempre preocupados si alguien habia logrado llamar a Bomberos.»

«Estos llegaron cuando todo estaba sofocado, controlado y sin riesgo de encenderse otra vez, lo mismo pasó con el personal Policíal del destacamento de Fomento.

Indefendible

«Yo esta vez no voy a defender lo que no se puede, desde el 911 que no contestó, como tampoco tuvo la delicadeza por responsabilidad en comunicarse con nuestro número telefónico, ya que les queda registrado. En ese momento esa central no debe desmerecer nuestra llamada pues podriamos haber estado en un riesgo de vida por cualquier tipo de situación y ellos no se interesaron por averiguar el por qué de la llamada, ( no era una broma) habia muchísimo en riesgo muchismo desde lo material como lo humano,» reflexiona el Director de Prensa Rosarina.

«A Dios gracia solo fue material y no hubo que lamentar víctimas. Ahora hay que tomar mayores recaudos en la zona de playa, los riesgos son altísimos y no hay una infraestructura de accionar que respalde y resguarde con celeridad ante hechos de este tipo,» finaliza el periodista rosarino Leonardo Martínez.