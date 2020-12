La situación de inseguridad, los caballos sueltos, actos vándalicos múltiples, denuncias que se han formalizado junto a envío de pruebas de registros en cámaras que nunca se obtuvieron respuestas por parte de Fiscalía de Carmelo, la última denuncia sobre el sistema de luces en piso de Avenida Rodó; motivan que ese Cuerpo pida la próxima semana una reunión con las autoridades de Fiscalía.

El Concejal Luis Pablo Parodi (Partido Nacional) señaló a CarmeloPortal que la iniciativa de reunión es de todo el Municipio de Carmelo «se han presentado pruebas e incluso denuncias y no se ha obtenido respuestas. Queremos saber cómo van esos temas y por qué hay silencio», explicó el Concejal.

La idea que maneja el Municipio es integrar a la reunión a Seccional Tercera de Policía, Sub Prefectura de Carmelo y también al Juzgado de Carmelo.

El Municipio de Carmelo busca conocer qué respaldo pueden tener de todas estas instituciones en la medida que se vienen generando actuaciones graves de personas inadaptadas que sistemáticamente vienen destruyendo diversas obras públicas.

Esta mañana se conoció un nuevo acto de vandalismo en Avenida Rodó con la rotura de una de las cámaras de vigilancia y un asiento de concreto que fue literalmente molido.

Una mirada sobre el problema

En Carmelo hay un problema con el sentido de pertenencia sobre sus espacios públicos y como fomentar que estos espacios vuelvan a ser verdaderos dinamizadores de la vida en la ciudad. ¿Por qué muchos de estos espacios ya no pueden responder a las necesidades para las que fueron creados y son vandalizados?

Hay una parte de la comunidad -seguro minoritaria- que parece no querer estos lugares de esparcimiento, disfrute intercambio y encuentro social, y ejerce presión mediante la destrucción.

Es fundamental que todas las zonas de la ciudad deban estar articuladas por un sistema de espacios públicos que den calidad al entorno y generen identidades.

«El espacio público democrático es un espacio expresivo, significante, polivalente, accesible, evolutivo. Es un espacio que relaciona a las personas y que ordena las construcciones, un espacio que marca a la vez el perfil propio de los barrios o zonas urbanas y la continuidad de las distintas partes de la ciudad. Este espacio es el que hoy está en crisis. Y su decadencia pone en cuestión la posibilidad de ejercer el “derecho a la ciudad”.( Jordi BORJA, 2012. P.205)

Los serios procesos de deterioro que sufren determinados espacios públicos están directamente relaciones a los problemas y procesos de deterioro que vive Carmelo como sociedad.

Planteando soluciones a una escala macro se puede generar las condiciones necesarias para el mejoramiento de los espacios públicos y por ende la aplicación de soluciones generales, pero debemos ir a los orígenes.

Y el origen de estos problemas es la convivencia humana, el pacto social.

Las cámaras, la vigilancia policial, son herramientas que ayudan. Pero el nudo del problema depende de la voluntad humana, es decir de nuestra forma de vivir el día a día en un lugar que es nuestro. Construir el sentido de pertenencia es la clave y en eso juega un rol importante nuestra educación, la construcción de respeto, el aceptar al otro, no excluir, no dividir, trabajar con una mirada integradora y reconocernos como carmelitanos. Sentir no solo orgullo por la comarca, sino también emocionarnos, apasionarnos porque la ciudad es nuestra casa y cuando no estamos aquí la extrañamos. Eso es lo que debemos construir y trabajar.

Debemos -entre todos- resolver la convivencia, porque siempre van a faltar cámaras, policías, fiscales y jueces para controlar, vigilar y castigar.