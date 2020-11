«El #virus es muy eficiente para transmitirse y se aprovecha de la interacción humana. Siempre está por delante, siempre. Los números de hoy son la expresión de lo que hicimos como sociedad hace 7-14 días atrás. Como nada parece haber cambiado (la exposición y la generación de riesgo), podemos proyectar en el futuro previsible que los números no serán mejores y muy razonablemente que serán peores,» twitteó el Dr Julio Medina, colaborador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), miembro del Comité de Expertos Científicos en Gestión de la Crisis del Ministerio de Salud Pública (MSP) y Consultante en Infectología de CAMOC.

«Hay muchas personas que no están hablando de manera racional sino que están utilizando conceptos puramente emocionales (para negar el riesgo) que en lugar de generar la unificación de una imagen y de una solución conjunta lo único que están fomentando es la separación entre las partes, con un costo para la sociedad inadmisible,» analizó el experto.

«Cuando en promedio sumemos ≈ 125 casos diarios durante 2 semanas y conjuntamente la tasa de positividad sea mayor al 4% durante una semana, entonces entraremos a la zona roja del mapeo de colores (porque cumpliríamos el primer criterio de ALTO RIESGO).»

«Inexorablemente vamos perdiendo nuestro lugar de privilegio. Debemos restringir nuestra movilidad e interacción física para desacelerar la propagación del virus, » advirtió.

Códigos de color: mapeo de áreas de riesgo (European Council and the Council of the EU)