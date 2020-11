PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según el índice de la Universidad de Harvard que tiene en cuenta análisis demográficos el departamento de Colonia también había bajado luego de su brote en Carmelo, pero volvió a subir por uno en Nueva Palmira, y hoy tiene 4,16 casos cada 100 mil personas.

Es el segundo departamento más complicado después de Cerro Largo. Montevideo es el otro punto preocupante, aunque su suba es más lenta por la gran concentración de población que tiene: el 9 de noviembre estaba en un promedio semanal de 2,3 casos cada 100 mil personas, mientras que hoy es de 3,5 casos. Sigue lejos de la zona naranja (debería triplicar sus números actuales para llegar a 10), pero el aumento es constante.

El problema de comunicación que no ve el Ministerio de Salud Pública

En este análisis surge el problema que mediante una carta plantean los periodistas del departamento de Colonia. La placa con el índice Harvard que se viene divulgando, donde nuestro departamento tiene un promedio de 4,16 casos cada 100 mil personas, sin embargo bueno sería aclarar que todos los casos estaban registrados en una solo ciudad: Nueva Palmira.

¿Cuál es la realidad según el índice de la Universidad de Harvard de Nueva Palmira?, porque el resto del departamento supo en su momento no tener casos covid-19 positivos, todos correspondían a la ciudad palmirense, pero eso Salud Pública no lo comunica. No desagrega la información por ciudad.

Se decía «departamento de Colonia», cuando lo exacto, que en información seria es hacia donde tenemos que apuntar, debía decirse «Nueva Palmira.»