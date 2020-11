PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El presidente de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios, Edgardo Rostán, entrevistado por El Observaor detalló que en el departamento de Colonia desde el martes pasado la siembra de soja se paró.

Según dijo, hay entre un 20 y un 25% plantado y si en 10 días no se presentan lluvias esas plantas se verán comprometidas.

“Podemos decir que el potencial de la siembra estará intacto por 10 días si no llueve, después de eso las plantas van a envejecer o morir por falta de agua, porque el sistema de raíz no está muy desarrollado y no pueden irse hacia abajo a explorar donde hay algo de humedad”, explicó.

Según Rostán, “es imposible hablar de rendimientos”, porque si bien la fecha de siembra es la óptima, esto no se puede realizar porque no se pueden implantar las plantas, advierte el matutino.

Otro de los problemas que enfrentan los productores en nuestro departamento es la presencia de los bichos bolitas, que comen y matan las plantas. “Hemos visto que algunos campos están bastante contaminados por el bicho bolita”, concluyó.