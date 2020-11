PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Ministerio de Turismo notificó recientemente que la Agencia Nacional de Desarrollo no tendrá los dineros disponibles para los proyectos de la Convocatoria del Fondo del Corredor de los Pájaros Pintados 2019; ya que enfrentan restricciones presupuestales «teniendo en cuenta la excepcionalidad de la situación económica actual debido a la pandemia COVID-19», por lo que «no se asignarán los fondos previstos para la convocatoria 2019 de este instrumento.

El apoyo que no se otorgará consistía en el denominado » Impulso a Emprendimientos del CPP», implicaba un aporte no reembolsable para los emprendedores de hasta 70% del costo del proyecto con un aporte máximo de $U 690.000 (pesos uruguayos seiscientos noventa mil) y el «Apoyo al desarrollo empresarial turístico del CPP», implicaba un aporte no reembolsable de hasta 70% del costo del proyecto con un aporte máximo de $U 905.000 (pesos uruguayos novecientos cinco mil) para fortalecer las capacidades de gestión empresarial y el acceso a financiamiento, para hacer viable y acelerar el desarrollo de empresas.

Se trataba de un aporte económico no reembolsable que tenía por objetivo apoyar a emprendedores turísticos de las localidades de Nueva Palmira, Carmelo, Villa Soriano, Mercedes, Fray Bentos, Nuevo Berlín, San Javier, Guichón, Paysandú, Salto, Belén, Villa Constitución, Bella Unión, Santa Catalina y Dolores.