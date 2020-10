A dos meses de haber sido despedido como entrenador de Peñarol, Diego Forlán rompió el silencio este martes y aseguró, entre otras cosas, que no sabe si su despido se debió a temas profesionales o a cuestiones personales de los directivos del equipo.

Así lo sostuvo durante su participación en el programa televisivo «Los especiales de Cristina Morán» donde mantuvo un diálogo distendido junto a otros íconos del deporte uruguayo como la atleta Deborah Rodríguez, el exbaloncestitsa Marcelo Capalbo y el extenista Diego Pérez.

«Hay que preguntarle a aquellos que toman la decisión, de cuál era realmente la razón, si era personal o profesional, de por qué se tomó esa decisión, porque en realidad el trabajo se estaba haciendo, se estaba viendo, las estadísticas que son las que mandan y estaban ahí y tomaron una decisión, son las reglas de juego y uno no tiene nada más que decir», enfatizó el histórico exfutbolista celeste.

Forlán fue cesado de Peñarol a fines de agosto, luego de perder un encuentro ante Wanderers y tras tan solo dirigir nueve fechas en el Torneo Apertura del fútbol uruguayo.

Pese a que estaba en su primera experiencia como entrenador profesional, a que el equipo estuvo mucho tiempo parado debido a la pandemia por la covid-19 y a que todavía seguía con posibilidades de clasificar a octavos de final de la Libertadores, los directivos decidieron cortar el proceso de trabajo y sustituirle por el actual entrenador, Mario Saralegui.

Ante la pregunta de qué sentía luego de haber cerrado su ciclo, Forlán fue concreto: «Me lo cerraron» y luego sostuvo que está agradecido con el equipo del que es hincha por haberle dado la oportunidad.

«A diferencia de los otros, lamentablemente en el fútbol entre el peor y el mejor hay un gol de diferencia y eso termina siendo malo para aquellos que no tienen conocimiento y que no saben lo que es. Para los tres millones y pico que tenemos de habitantes que piensan que saben porque están en la tele y dice ‘hacé este cambio’. Pensás que vos sabes, cuando en realidad no tenés ni idea», explicó.

El exjugador de equipos como el Villareal, Atlético Madrid, Inter de Milán, Peñarol e Independiente, dijo que en otros deportes como el baloncesto, el tenis o el atletismo, necesitas ser muy fuerte para ganarle a los mejores.

«En el fútbol increíblemente te agarra un equipo que no trabajó bien, que no hizo las cosas bien durante la semana y te hace un gol y te ganó el partido. Vos venís haciendo las cosas bien y todo eso se termina yendo a la basura. El partido que me terminan sacando del cargo contra Wanderers si nosotros ganábamos estábamos a un punto del primero, entonces no estábamos tan mal», concluyó.

