Para analizar el aumento de casos el dato más fidedigno es tomar un promedio móvil de los últimos 7 días, porque eso evita posibles picos o valles derivados de aumentos o bajas de testeos (si bien en Uruguay el nivel de testeo es muy parejo a lo largo de la semana). Esa cifra da al día de hoy 41 casos en el promedio semanal -datos país-, según el sitio Our World In Data, de la Universidad de Oxford, publica El Observador

Sin embargo en Colonia hay un problema de comunicación. No se está informando un dato inquietante, que cuando se menciona los números departamentales, se desconoce, porque no se aclara, que todos los casos corresponden a una sola ciudad: Carmelo.

Eso no se está comunicando y los promedios deberían tener en cuenta -en el caso coloniense- a la población carmelitana y no a la coloniense. Porque en el resto del departamento hay cero caso.

A pesar que la comunicación con las autoridades de la Dirección Departamental de Salud de Colonia es excelente, todo indica que habría que revisar la metodología; a la prueba esta que algunos sectores de la sociedad local comienzan a inquietarse y se hacen preguntas válidas, serias, que deberían tener respuestas, por ejemplo la de los maestros.

El MSP no desagrega la cantidad de tests hechos por departamento, así que no se puede saber si Rivera está en el naranja o ya pasó al rojo. Tampoco desagrega información por ciudad.

Este jueves El Observa publica un completo informe de la Covid 19 y su impacto en territorio pero cuando menciona al departamento de Colonia, no surge que todos los casos son carmelitanos.

«Colonia, finalmente, tiene 26 casos cada 100 mil personas en los últimos 14 días, en el límite entre verde y amarillo en cantidad de casos, aunque no hay información sobre la cantidad de tests realizados de esos 14 días: si es menor a 4% de positivos, sigue en zona verde. La diferencia con Rivera y Montevideo es la progresión: en los últimos siete días promedia 2,6 casos, en los anteriores siete promedia 2, lo que no da una suba tan dramática,» dice el matutino.

Lo que aquí no registra es la suba dramática en una sola ciudad: Carmelo. Y no aparece porque desde el Ministerio de Salud Pública no están publicando información por ciudad. Un dato importante para entender el control de la Covid 19 a nivel departamental.