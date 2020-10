PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Presupuesto Quinquenal comenzó a discutirse en la Cámara de Senadores una vez que la Cámara de Representantes le dio media sanción al proyecto de ley.

El Diputado Nicolás Viera, quien además ocupó la Presidencia de la Cámara en varias oportunidades en el transcurso del debate parlamentario, señaló que “si bien es un presupuesto marcado por el recorte y el ahorro en áreas claves para la ciudadanía, además de pronosticar una pérdida de salario real a corto plazo, este presupuesto tiene algunas obras para nuestro departamento, y eso es muy bueno”.

“Igualmente, no podemos obviar que faltarán recursos para la educación, se recorta el MIDES, no alcanzará el dinero para la investigación y habrá un ajuste de salarios y remuneraciones. Es el primer presupuesto de la era democrática que no incluye aumento salarial para el sector público” se lamentó.

“Muchas de las obras que se plantean, están en ejecución o próximas a ejecutarse, porque vienen desde el periodo de gobierno anterior del Frente Amplio” indicó el legislador.

OBRAS VIALES

Sobre las obras de infraestructura en rutas nacionales “son pocas pero importantes” lo que resulta lógico, teniendo en cuenta que “el gobierno del Frente Amplio dejó un departamento de Colonia hecho a nuevo” señaló Viera.

Las obras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas previstas para el periodo 2020 – 2024 comprende la terminación de la Ruta 1 entre Radial “Tomás Bell” y la ciudad de Colonia; malla, carpeta asfáltica y tratamiento bituminoso de varios tramos de las rutas 1, 2, 12, 21 y 22; también se prevé un puente nuevo insumergible sobre el Arroyo Miguelete “El Pelao”; un puente nuevo en el by pass a la altura de Rosario sobre el Arroyo Colla; dos rotondas en Colonia Valdense y Florencio Sánchez; y una dársena de acceso a Riachuelo.

Todas estas obras suponen una inversión estimada de 125.820.539 dólares.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

El Proyecto de Presupuesto y Plan de Desarrollo Educativo 2020 – 2024 de la Administración Nacional de Educación Pública establece el “Plan de obras quinquenal”.

Hay actualmente 137 obras en ejecución y se proyectan ejecutar 120 entre 2020 – 2024. En Colonia hay 9 obras en ejecución que vienen del periodo de gobierno del Frente Amplio y se proyectan 2 obras nuevas para todo el quinquenio.

“Seguramente sean muy pocas las obras previstas por la ANEP porque el Frente Amplio ya hizo todo lo urgente y eso, que es capital del país y del departamento, debería ser celebrado por toda la ciudadanía” opinó Viera.

Dentro de lo proyectado por la ANEP existe lo que se denomina “Banco de proyectos” donde se establece: “En este listado se expone un conjunto de obras que conforman un banco de proyectos de inversión que podrán ejecutarse en el quinquenio en la medida que se cuenten con recursos asociados para su concreción”.

Las dos obras previstas para todo el quinquenio está la sustitución del edificio del Liceo de Nueva Palmira y una obra nueva en UTU de Colonia del Sacramento.

“En números globales son mil millones de pesos menos que tendrá la educación respecto al presupuesto del periodo pasado con el gobierno del Frente Amplio. Ahí se enmarca la magra inversión en nuestro departamento” señaló el legislador.

APOYO A INSTITUCIONES DEL DEPARTAMENTO

Serán 10 las instituciones que se verán beneficiadas por las partidas especiales de Subsidio y Subvenciones. Es un dinero fijo anual que se establece en cada proyecto de Presupuesto Quinquenal y son partidas adjudicadas por los legisladores en el seno de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

Algunas de esas instituciones ya se eran beneficiarias en presupuestos anteriores, tal es el caso de CADIS Juan Lacaze, Biblioteca “José Pedro Varela” de Rosario, Granja “La Esperanza Sabalera” de Juan Lacaze, Centro de Rehabilitación Ecuestre “El Tornado” de Colonia Cosmopolita, “El Sarandí” Hogar Valdense, Fundación “Voz de la Mujer” y CADIS Nueva Helvecia.

Y son tres las que se suman, Hogar de Ancianos Florencio Sánchez – Cardona, Huerta Taller “Buscando Espacio” de Colonia del Sacramento y Asociación Civil “Moldeando el Futuro” de Carmelo.

En total serán 11.836.000 pesos que se destinarán en todo el quinquenio.

“Este aporte es quizás el más significativo porque son instituciones que trabajan con la sociedad, supliendo en muchos casos, el rol que el Estado no puede cumplir y desde luego que lo necesitan mucho, por eso las venimos apoyando” indicó Viera.

PRESUPUESTO PARA ASSE

Sobre este tema, el Diputado Nicolás Viera dijo que “Aún las autoridades no nos han sabido decir si habrá dinero para la realización del CTI en el nuevo Hospital de Colonia. Para nosotros esa es la prioridad y en el presupuesto no aparece”.

De igual manera hay otra inversión prevista para el departamento que son 10 camas destinadas a salud mental “y tampoco sabemos dónde las van a ubicar” aclaró el legislador.