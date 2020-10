PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Estuve en el puerto de Montevideo el viernes 2 de octubre y quedé muy preocupada.

Creo que el gobierno tiene que enterarse y no se cómo…les hago llegar ésto para que lo difundan si están de acuerdo.», nos escribe una lectora J. G.

De acuerdo a su testimonio a «la llegada de los pasajeros de Buquebus a Montevideo los pasajeros son recibidos por familiares o amigos con besos y abrazos. También hay taxis a la pesca de pasajeros y muy pocos remises contratados. No se está respetando el distanciamiento social ni la cuarentena.

El hisopado negativo no contempla el estar incubando la enfermedad, es por eso que se pide la cuarentena al ingresar al país.

El gobierno tiene que tomar medidas a fin de no exponer a nuestra población y poder seguir recibiendo turistas«, nos escribe, acompañando el mensaje con diversas fotografías.