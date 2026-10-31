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El diputado Mario Colman reclamó públicamente la renuncia del subsecretario del Ministerio de Ambiente, Caputi, y anunció que convocarán de forma urgente al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, al Parlamento para solicitar explicaciones sobre distintos cuestionamientos relacionados con el jerarca.

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A través de una publicación en su cuenta de la red social X, Colman sostuvo que «la situación del subsecretario de Ambiente, Oscar Caputi, es insostenible», en referencia a una serie de asuntos que, a su entender, requieren respuestas.

El legislador mencionó presuntos vínculos empresariales del subsecretario con firmas relacionadas con la empresa UPM, así como información que, según denunció, habría sido omitida durante instancias parlamentarias.

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También hizo referencia a la situación de los Bañados de Carrasco, un asunto que, de acuerdo con sus declaraciones, continúa sin aclararse.

«Caputi debería renunciar o el ministro Ortuño pedirle la renuncia», expresó Colman en su publicación.

El diputado anunció, además, que impulsarán una convocatoria urgente al titular del Ministerio de Ambiente para que comparezca ante el Parlamento.

«Convocaremos de urgencia al ministro de Ambiente al Parlamento», afirmó.

Las declaraciones de Colman constituyen un cuestionamiento público a la actuación del subsecretario y plantean un pedido de explicaciones al Ministerio de Ambiente.