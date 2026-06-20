Alemania remontó este sábado ante Costa de Marfil en Toronto y consiguió una victoria clave en la segunda jornada del Mundial 2026, resultado que le aseguró la clasificación a los dieciseisavos de final.

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El equipo africano golpeó primero en la etapa inicial. Franck Kessié, exjugador del Barcelona, aprovechó un rebote dentro del área y puso en ventaja a Costa de Marfil. Antes de ese gol, Alemania había logrado marcar de cabeza por intermedio de Pavlovic, pero el tanto fue anulado por una falta del futbolista del Bayern Múnich sobre el arquero marfileño en el salto.

La reacción alemana llegó en el segundo tiempo desde el banco. En el minuto 60 ingresaron Nadiem Amiri y Deniz Undav, y la modificación resultó decisiva. Amiri envió un centro preciso y Undav igualó el partido para devolverle aire a Alemania.

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Cuando el encuentro parecía encaminarse al empate, Undav volvió a aparecer en el área y marcó el gol de la remontada. Con ese doblete, el delantero le dio a Alemania tres puntos fundamentales y dejó a Costa de Marfil sin premio tras haber sostenido la ventaja durante buena parte del partido.