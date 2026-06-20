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Uruguay jugará este domingo su segundo partido en el Mundial 2026 ante Cabo Verde, desde la hora 19, en el Hard Rock Stadium de Miami, el mismo escenario donde debutó en el torneo.

En la previa del encuentro, el entrenador Marcelo Bielsa habló este sábado en conferencia de prensa y se refirió a la importancia del aspecto anímico en el rendimiento de la selección.

“La química del equipo, en cualquier circunstancia, es un elemento que está por encima de factores científicos. El estado de ánimo es un factor decisivo; pero eso se construye con victorias”, expresó el técnico argentino.

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Bielsa también fue consultado por la formación del equipo y sostuvo que los entrenadores deberían comunicarla de forma obligatoria. “Una vez fui muy criticado porque eso era otorgar una ventaja al rival. A partir de ahí siempre contesto lo mismo: prefiero dársela a los jugadores, y para no mentir ya la saben”, manifestó.

La Celeste llega al encuentro tras empatar 1 a 1 con Arabia en su debut. Cabo Verde, por su parte, viene de igualar sin goles ante España.