El Partido Socialista de Colonia emitió este viernes una declaración en la que respaldó a su representante en la Junta Departamental, el edil Enzo Poggio, tras un comunicado que —según señaló— “ataca personalmente” al legislador departamental.

En el texto, el Partido Socialista afirmó que respalda y hace suyas las expresiones de Poggio y sostuvo que “no existe error alguno” en lo expresado sobre lo ocurrido durante la sesión ordinaria del lunes 23 de febrero. A la vez, indicó que las manifestaciones del edil fueron “apreciaciones meramente políticas” enmarcadas en el debate de la agenda pública y que, por ese motivo, no constituyen “injurias ni difamaciones”, sino valoraciones políticas realizadas en el marco de la discusión pública.

La declaración también cuestionó un punto del comunicado al que hace referencia. Según el Partido Socialista, ese texto incurre en una falsedad al afirmar que Poggio tuvo oportunidad, tiempo reglamentario y espacio institucional para participar del debate. El partido sostuvo que una moción de orden impidió que continuara la discusión cuando el edil ya estaba anotado como orador, y añadió que esa información podrá verificarse en el acta del 23 de febrero una vez que esté disponible en la web institucional de la Junta Departamental.

En el tramo final, la fuerza política rechazó lo que definió como un desvío del foco de atención por parte del comunicado presentado. Según expresó, se trata de un ataque personal a un integrante del partido por declaraciones realizadas en el marco de un debate que, indicó, tomó dimensión nacional, sin que se haga mención al tema de fondo tratado en la Junta.

En ese contexto, el Partido Socialista de Colonia reafirmó su “vocación humanista” y manifestó su rechazo a la desregulación de los cuidadores de vehículos en el departamento. Sostuvo que esa medida representa “un atraso” en materia de legislación departamental y que, a su entender, debe ser revisada.

La declaración agrega que el partido ya trabaja para impulsar una nueva ordenanza “adecuándola a la realidad de las personas”, tomando como referencia normativa vigente sobre cuidadores de vehículos en departamentos como San José, Maldonado, Montevideo, Canelones y Rivera, entre otros, que —señaló— servirán como insumos para su implementación en Colonia.

Finalmente, el Partido Socialista destacó sus 115 años de historia y vinculó esa trayectoria con el compromiso con el “cuidado, preservación y profundización de la democracia”. En el mismo texto, expresó que considera a la democracia como “el único camino posible” para la conquista de una vida digna para todas las personas y planteó la necesidad de buscar “soluciones de fondo” a los temas de fondo, evitando análisis “simplistas” de la realidad.