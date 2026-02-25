CAMOC presentó la incorporación de un tomógrafo de última generación que amplía de forma significativa su capacidad diagnóstica y consolida a la institución como centro de referencia en el suroeste del país.

La decisión respondió a una estrategia de actualización anticipada. “Entendimos que era momento de dar un salto tecnológico y sumar herramientas que hoy forman parte de la medicina de vanguardia”, señalaron desde la directiva.

El nuevo equipo, de la firma General Electric, se encuentra operativo desde fines de noviembre, tras un proceso de recambio que demandó apenas unos días y no afectó la continuidad asistencial.

Entre las principales innovaciones se destaca la incorporación de inteligencia artificial aplicada a la optimización de la dosis de radiación. El sistema ajusta automáticamente los parámetros según la zona del cuerpo estudiada, lo que permite reducir la exposición sin comprometer la calidad de imagen. Además, duplica la capacidad de adquisición por rotación —de 16 a 32 hileras— y acelera los tiempos de estudio, una ventaja clave en pacientes críticos o pediátricos.

El equipo suma también herramientas avanzadas de reconstrucción tridimensional, aplicaciones para procedimientos intervencionistas y la posibilidad de realizar el denominado score de calcio, un estudio cardíaco que hasta ahora obligaba a los pacientes a trasladarse a Montevideo.

Para la institución, la inversión se inscribe en una política de federalización tecnológica que busca evitar derivaciones innecesarias y sostener estándares diagnósticos acordes a la medicina actual. “Hoy el ejercicio médico es impensable sin estas herramientas”, afirmó su Presidente, el Dr. Dardo González.