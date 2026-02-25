La Jefatura de Policía de Colonia informó que la Seccional 4ª de Nueva Palmira registró afectaciones en sus equipos de comunicaciones debido a las inclemencias del tiempo.

Según el comunicado oficial, la situación impacta en el funcionamiento habitual de los canales de contacto de la dependencia policial. Ante esta circunstancia, se solicita a la población que, en caso de necesitar asistencia o realizar denuncias, se comunique directamente al servicio de emergencias 911.

La medida busca garantizar la continuidad de la atención y respuesta policial mientras se trabaja en la normalización de los sistemas afectados.

Desde la Jefatura no se brindaron detalles sobre el alcance de los daños ni el plazo estimado para la restitución total del servicio en la seccional.

Las autoridades exhortaron a los vecinos a utilizar el 911 como vía principal de comunicación hasta nuevo aviso.