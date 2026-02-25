Las lluvias registradas en las últimas 24 horas en el departamento de Colonia dejaron un escenario de acumulados significativos y distribución irregular, con picos que superaron ampliamente los promedios habituales para un solo día en varias localidades.

El reporte fue difundido por el Servicio Pluviométrico Departamental de la Jefatura de Policía de Colonia, en coordinación con la Estación Meteorológica Colonia de Inumet, con datos cerrados a la hora 7 de este martes.

El mayor registro se produjo en Colonia Miguelete, con 87 milímetros. Le siguieron Rosario (68 mm), Cufré (66 mm) y las localidades de Juan Lacaze, Colonia Valdense y Colonia del Sacramento, con 53 milímetros cada una.

En Nueva Helvecia se midieron 43 mm; en Riachuelo, 32 mm; en Tarariras, 25 mm; y en Polancos, 21 mm. En Carmelo, en la zona de El Cerro, el acumulado fue de 20 milímetros, mientras que en Florencio Sánchez se registraron 14 mm y en Conchillas, 9 mm. En Nueva Palmira no se contaba con comunicación al momento del informe.

Un frente intenso y localizado

La cifra de 87 milímetros en Colonia Miguelete marca un evento de alta intensidad para un período de 24 horas. En términos prácticos, supone la descarga de 87 litros de agua por metro cuadrado en un solo día, volumen suficiente para generar saturación de suelos, escurrimientos rápidos y presión sobre sistemas de drenaje.

La diferencia entre los 87 mm de Miguelete y los 9 mm de Conchillas muestra, además, la naturaleza localizada del fenómeno. Mientras en algunos puntos el episodio tuvo características de tormenta fuerte, en otros apenas se registraron precipitaciones moderadas o débiles.

Esta heterogeneidad territorial no es un dato menor: implica impactos desiguales en caminos rurales, cultivos, infraestructura urbana y cursos de agua.

Impacto en territorio: suelos, caminos y cursos de agua

En zonas agrícolas y ganaderas, acumulados superiores a 60 milímetros en 24 horas pueden alterar la planificación inmediata de tareas. La saturación del suelo dificulta el ingreso de maquinaria, retrasa siembras o cosechas y puede afectar cultivos sensibles al exceso hídrico.

En áreas urbanas, como Rosario o Colonia del Sacramento, con registros de entre 53 y 68 milímetros, la capacidad de drenaje pluvial se convierte en un factor crítico. Si bien no se informó sobre anegamientos en el reporte oficial, volúmenes de ese orden suelen tensionar bocas de tormenta, cunetas y desagües, sobre todo si la lluvia se concentra en pocas horas.

En localidades costeras como Carmelo, donde se reportaron 20 mm en El Cerro y 38 mm en Playa Seré según medición particular, la combinación de lluvias intensas y cercanía al río puede incidir en el comportamiento de arroyos y cañadas menores, especialmente si los suelos ya venían con humedad acumulada.

La dimensión operativa y la ausencia de datos

El hecho de que en Nueva Palmira no se contara con comunicación al momento del reporte introduce otro elemento: la dependencia de redes de medición y transmisión de datos para construir el mapa hídrico en tiempo real.

En eventos meteorológicos intensos, la disponibilidad oportuna de información es clave para la toma de decisiones, tanto a nivel institucional como comunitario. La articulación entre el Servicio Pluviométrico Departamental y la estación local de Inumet permite consolidar registros oficiales, aunque la incorporación de mediciones particulares —como la de Playa Seré— también evidencia la importancia de redes informales en el seguimiento del fenómeno.

Un patrón que exige seguimiento

Más allá del episodio puntual, los acumulados elevados en un lapso breve reafirman un patrón cada vez más frecuente: lluvias concentradas en pocas horas, con marcada disparidad territorial.

El registro máximo de 87 milímetros en Colonia Miguelete y los valores superiores a 50 mm en varias localidades configuran un evento significativo para la escala departamental. Su impacto final dependerá de factores complementarios —estado previo del suelo, continuidad de precipitaciones, capacidad de drenaje— que exceden el dato aislado, pero que encuentran en estos números su punto de partida.

El mapa de las últimas 24 horas deja así una fotografía precisa: un departamento atravesado por un frente intenso, con efectos desiguales y un territorio que vuelve a poner a prueba su infraestructura y su capacidad de respuesta ante eventos climáticos concentrados.