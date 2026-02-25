La empresa estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó que este jueves 26 de febrero se interrumpirá el suministro de agua potable en toda la ciudad de Carmelo, en el departamento de Colonia, debido a trabajos programados en la red de distribución.

La afectación comenzará a las 22.00 del jueves y se extenderá hasta las 06.00 del viernes 27, según el comunicado oficial. Durante ese lapso se realizarán tareas de cambio de llaves en la red, una intervención necesaria para el mantenimiento del sistema.

Corte nocturno en toda la ciudad

El corte abarcará a la totalidad de Carmelo. OSE recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias para cubrir sus necesidades básicas mientras se desarrollan las obras.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La empresa señaló que, una vez restablecido el servicio, podrían registrarse episodios puntuales de turbiedad en el agua como consecuencia de los trabajos realizados. Esta situación, habitual tras intervenciones en la red, suele ser transitoria.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Canales de contacto ante inconvenientes

En caso de que persistan problemas luego de la restitución del suministro, OSE solicitó a los usuarios comunicarse con el Centro de Atención Telefónica a través del 0800 1871 o del *1871 desde teléfonos móviles.

La ejecución de las tareas dependerá de las condiciones climáticas. Si se registran precipitaciones u otros fenómenos adversos, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.