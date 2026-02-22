PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Una masa de aire frío avanzará hacia el Río de la Plata en la segunda mitad de esta semana y provocará en Uruguay un descenso de temperaturas con características más propias del inicio del otoño que del verano. El pronóstico fue difundido por MetSul Meteorologia, que anticipa un cambio térmico a partir del jueves 26 y viernes 27.

El proceso comenzará con el avance de un frente frío por el sur de Brasil entre martes y miércoles, lo que incrementará la nubosidad y generará lluvias y eventuales tormentas aisladas en la región. Luego, un centro de alta presión se desplazará desde la Patagonia hacia el Atlántico Sur, impulsando aire más frío —de trayectoria predominantemente marítima— hacia el norte.

Para Uruguay, el impacto será moderado. No se prevén irrupciones polares intensas ni temperaturas invernales durante el día. Sin embargo, las madrugadas serán más frescas, en especial en el sur y el oeste del país. En zonas fronterizas con Rio Grande do Sul, las mínimas podrían ubicarse entre 10 °C y 13 °C hacia el viernes y el fin de semana. En el resto del territorio, se espera un descenso generalizado de las mínimas y tardes más templadas y agradables.

MetSul advierte que se trata de un episodio de corta duración. El alivio térmico se extendería por algunos días, antes de un nuevo aumento de temperaturas a comienzos de la próxima semana.

El fenómeno no tendrá la intensidad de la primera incursión fría registrada en 2026. Para Uruguay, el principal efecto será un respiro tras jornadas de calor sostenido, más que un cambio estructural en el patrón climático.