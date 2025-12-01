Montevideo, 1 dic (EFE).- Uruguay inauguró este lunes la temporada de cruceros en la capital del país, una actividad considerada estratégica para su turismo, aunque en este verano se espera una caída de alrededor de un 10 % en la cantidad de buques que atracarán en Montevideo y Punta del Este.

El ministro uruguayo de Turismo, Pablo Menoni, explicó a la prensa, durante un acto en el Palacio Legislativo, que la disminución de escalas se debe al elevado costo del peaje en la hidrovía hacia Buenos Aires, destino imprescindible para la mayoría de los cruceros que llegan a su país.

Menoni dijo que, de acuerdo con conversaciones que ha mantenido con el Secretario de Turismo y Ambiente de la República Argentina, Daniel Scioli, espera que «a partir de la adjudicación de una licitación de esa hidrovía, esos costos pueden bajar» y así recuperar en un medio plazo la cantidad de embarcaciones que llegaron en años anteriores.

El titular de la cartera uruguaya de Turismo consideró fundamental profesionalizar el sector y fortalecer la coordinación tanto entre instituciones públicas como con el sector privado, ya que el objetivo, subrayó, es que los cruceristas encuentren la ciudad «en condiciones dignas de hacer turismo».

Menoni aseguró que este año el objetivo es mantener, al menos, el nivel de gasto de la temporada pasada, cuando los visitantes en cruceros dejaron unos 14,6 millones de dólares en Uruguay.

En un contexto de conflictos y paros en los puertos del Estado, el ministro reconoció la importancia de respetar la libertad sindical, y señaló que «en tanto esa libertad se ejerza con conciencia, no debería haber mayor problema».

El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta, informó que este año se proyectan unas 125 recaladas de cruceros en Montevideo y dieciséis escalas técnicas, que eligen la terminal por la calidad de los servicios de avituallamiento y reparaciones.

Genta adelantó que trabajan en un proyecto para aumentar la capacidad energética del puerto y permitir que cruceros y buques de carga se conecten a energía eléctrica en el muelle, apaguen sus motores y operen con energía limpia y renovable.

El directivo de la ANP también resaltó el ordenamiento de servicios accesorios dentro del recinto, como camionetas de tours o el ingreso del bus turístico al puerto, con el fin de brindar mayor comodidad a los visitantes.

La directora de Turismo de la Intendencia de Montevideo, Karina Fortete, remarcó que la llegada de cruceros es una oportunidad para mostrar la ciudad, incentivar estadías más largas y promover recorridos por otros puntos del país.

Fortete adelantó que durante esta temporada se instalará nueva señalética turística en el casco histórico para indicar circuitos y propuestas, y se reforzará la seguridad para quienes recorren la Ciudad Vieja de la capital uruguaya.