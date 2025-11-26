PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Plaza de Toros Real de San Carlos fue sede del primer desayuno de trabajo del programa “Embajadores” celebrado fuera de Montevideo. La actividad, organizada por el Ministerio de Turismo y la Asociación Uruguaya de Organizadores de Congresos, Exhibiciones, Ferias y Afines (Audoca), buscó posicionar a Uruguay como un destino competitivo en el turismo de reuniones, también conocido como MICE por sus siglas en inglés (meetings, incentives, conferences and exhibitions).

La apertura estuvo a cargo del director de Turismo de la Intendencia de Colonia, Martín Álvarez, quien agradeció en nombre del intendente el haber elegido al departamento para esta primera experiencia en el interior. Posteriormente intervinieron el presidente de la Asociación Turística de Colonia, Andrés Castellano; la presidenta de Audoca, Carolina Adano; y el director nacional de Turismo, Cristian Pos.

Durante la jornada, el equipo MICE del Ministerio y de Audoca —integrado por Mauricio Muñoz y Ximena Ríos— presentó los objetivos del programa “Embajadores”, una iniciativa que busca incentivar a profesionales e instituciones a atraer eventos internacionales a Uruguay.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

María Laura Díaz, coordinadora del Convention Bureau de Colonia, expuso el proceso de conformación del conglomerado local, que reúne a 13 empresas del sector, y presentó un video institucional que promociona al departamento como destino para eventos.

El cierre de la actividad estuvo a cargo de Arnaldo Nardone, referente internacional del sector y oriundo de Uruguay, quien disertó sobre la importancia estratégica del turismo MICE a nivel global.

La instancia contó con la participación de representantes del sector privado, autoridades de instituciones públicas y directores de diversas áreas de la Intendencia de Colonia.