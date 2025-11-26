PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El senador del MPP (FA) Nicolás Viera, permisario honorario de Claridad FM, confirmó la transferencia de la emisora a nuevos propietarios, pero optó por no brindar información específica sobre la transacción. “La información respecto a la transacción prefiero reservármela, por los detalles que este proceso conlleva”, declaró en diálogo con La Diaria Colonia.

Viera reconoció que la decisión de vender la emisora representa “una pena enorme”, pero aseguró que ya no era posible mantenerla operativa bajo las condiciones actuales. “Sinceramente no podemos sostenerla más”, sostuvo.

El legislador recordó que hace 15 años, junto a un grupo de allegados, asumió la gestión de Claridad FM con el propósito de “revitalizar el medio y ponerlo a disposición de la sociedad coloniense como una voz plural, responsable y progresista”. Por un tiempo condujo el programa periodístico Acuarella, que mantuvo hasta 2014, cuando asumió como diputado suplente.

Desde entonces, Viera permaneció como permisario y administrador honorario de la radio, pero fuera de su gestión diaria. En cuanto a la situación económica de la emisora, señaló que ha sido históricamente frágil: “En el mejor de los momentos lográbamos empatar, pero casi siempre dio pérdida”, dijo en La Diaria Colonia. Afirmó que el proyecto fue sostenido gracias a recursos reunidos por quienes lo impulsaban, sin respaldo comercial significativo.

La emisora, ubicada en Colonia del Sacramento, enfrentaba dificultades similares a otros medios tradicionales, según explicó el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP): “Los medios radiales tienen serios problemas para permanecer vivos y viables”.

Sobre el futuro inmediato de la emisora y su personal, Viera aseguró que se cumplirán todas las obligaciones laborales vigentes: “De más está decir que cumpliremos con todas las obligaciones laborales que mantenemos con los trabajadores y con los demás servicios que incluye un medio radial”.