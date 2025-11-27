El próximo viernes 28 de noviembre de 2025, CAMOC y FEMI llevarán adelante en Carmelo una jornada dedicada a los aportes de la reflexión bioética frente a la problemática adolescente, un tema que viene ganando espacio en el debate sanitario nacional.

La actividad, titulada “Los aportes desde la reflexión bioética a la problemática adolescente de nuestro medio”, es impulsada por el Comité de Ética Asistencial (CEA) con sede en la ciudad. El encuentro busca reactivar y fortalecer el rol del CEA a partir de un enfoque centrado en la salud mental de adolescentes, un asunto sensible tanto a nivel país como en la comunidad local.

El evento reunirá a referentes de los ámbitos médico, educativo y social, con el objetivo de generar un espacio de reflexión y análisis que permita avanzar en propuestas concretas para mejorar la calidad asistencial en este campo.

La jornada se desarrollará entre las 09.00 y las 13.00 en el Salón de Actos de CAMOC, con modalidad presencial y online. La participación es gratuita y el aforo presencial será de 100 personas.

La convocatoria está dirigida a usuarios, padres de adolescentes, educadores, médicos, psiquiatras, psicólogos y actores comunitarios, interesados en profundizar en los desafíos éticos y sanitarios vinculados a las adolescencias.

La organización está a cargo de CAMOC y FEMI, el gremio de los médicos del interior.