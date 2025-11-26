PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Con la participación de más de 40 referentes institucionales y sociales, este miércoles se llevó a cabo la segunda y última sesión anual de la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales (MIPS) de Carmelo, una instancia local que replica el funcionamiento del Gabinete Nacional de Políticas Sociales en el territorio.

Durante la jornada, celebrada en la ciudad de Carmelo, se abordaron temas prioritarios para la comunidad, se delinearon acuerdos de trabajo y se tejieron nuevas iniciativas de coordinación interinstitucional. La actividad contó con representación de organismos nacionales, departamentales y organizaciones de la sociedad civil, así como con la presencia de ediles y concejales locales.

Entre las instituciones participantes se destacaron el Ministerio de Desarrollo Social —con representación de varias direcciones—, el Ministerio de Vivienda, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Intendencia de Colonia, la Universidad del Trabajo del Uruguay (Utu Carmelo), el Codicen-UCDIE, el Banco de Previsión Social (BPS) y representantes del ámbito educativo, político y religioso. También asistieron las organizaciones civiles Moldeando el Futuro, Carmelitanas en Acción y la Comisión de Ayuda al Niño Discapacitado, Colectivo Familias por Vida, entre otras.

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la presencia de un concejal de la ciudad de Nueva Palmira, como parte de los preparativos para convocar en febrero de 2026 la MIPS local en esa localidad, que se convertirá en la segunda del departamento de Colonia.