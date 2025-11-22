El fin de semana viene dejando un intenso flujo de embarcaciones deportivas en la jurisdicción de la Sub Prefectura del Puerto de Carmelo, un indicador claro del crecimiento del turismo náutico en la zona y del atractivo que el litoral del Río de la Plata mantiene para navegantes locales y extranjeros.

Según los datos oficiales, se registraron 115 arribos de embarcaciones deportivas, con 447 tripulantes a bordo, además de 4 zarpes que movilizaron a 12 navegantes.

Un corredor náutico en expansión

El Puerto de Carmelo concentró el mayor volumen de actividad: 75 embarcaciones arribaron con 257 tripulantes, mientras que 2 zarpes sumaron otros 4 navegantes. El dinamismo de este punto sigue confirmando su rol como puerta de entrada al circuito náutico regional.

En el Puerto Camacho, enclave que viene posicionándose como destino preferido para embarcaciones de recreo, se registraron 28 arribos con 145 tripulantes y 2 zarpes con 8 navegantes.

El Puerto Buena Vista mantuvo también su flujo regular, con 10 embarcaciones y 40 tripulantes ingresando durante el fin de semana, sin movimientos de salida. En tanto, Puerto Conchillas recibió 2 embarcaciones con 5 tripulantes, confirmando un uso más moderado pero estable de su infraestructura.

Un atractivo consolidado en el mapa náutico

Los números evidencian una tendencia que se repite fin de semana tras fin de semana: Carmelo y sus puertos asociados se han convertido en un circuito buscado por quienes navegan por placer, disfrutan del entorno natural y encuentran servicios adaptados al movimiento deportivo y turístico.

La Armada Nacional, a través de la Sub Prefectura Carmelo, mantiene el monitoreo constante del tráfico náutico, en cumplimiento de sus funciones de control, seguridad y protección de la vida humana en el mar. Esta supervisión estable es uno de los factores que contribuye a consolidar la confianza de los navegantes en la zona.

Una señal para la temporada

El volumen de embarcaciones que ingresó este fin de semana anticipa lo que podría ser una temporada de verano particularmente activa, con más movimiento en puertos, marinas y servicios vinculados al turismo náutico.

La combinación de paisaje, infraestructura portuaria, cercanía con Argentina y un creciente ecosistema turístico hace que Carmelo siga figurando en los algoritmos y preferencias de quienes eligen el río como ruta y destino.