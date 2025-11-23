La muestra forma parte de la Semana de la Arquitectura y se podrá visitar de forma gratuita entre las 8.00 y las 19.00 horas. La apertura oficial fue el sábado 22 a las 19.00 horas. Se trata de trabajos presentados en el Concurso de Obra Realizada SAU, edición 2023.

Organizado por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU), el COR es un concurso abierto a profesionales nacionales y extranjeros con obras construidas en el país, sin importar su afiliación a la institución. El certamen busca reflejar la diversidad territorial y tipológica de la arquitectura uruguaya, promoviendo una mayor equidad geográfica.

Entre los premiados de esta edición figura el proyecto Refugiosa, del arquitecto Gerardo Martínez Paraza, con la colaboración de Braulio Olivera y Brihan Chappe. La obra, ubicada en el departamento de Colonia, obtuvo el segundo premio en la categoría Arquitectura Mínima, además del Premio del Público.

La actividad es impulsada por la SAU, los Centros Culturales Nacionales y la Intendencia de Colonia, con el objetivo de valorar la producción arquitectónica contemporánea y fomentar la crítica y la difusión del urbanismo como parte del desarrollo cultural del país.