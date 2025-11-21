El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió este jueves una advertencia de nivel naranja por tormentas fuertes, con una probabilidad mayor al 75%. El fenómeno comenzó a desarrollarse a las 20:00 del 20 de noviembre y será actualizado a las 22:00, según informó el organismo.

De acuerdo al reporte, se esperan precipitaciones abundantes acompañadas de tormentas, algunas de ellas puntualmente fuertes, que afectarán distintas zonas del sur del país. INUMET indicó que, en áreas de tormenta, podrían registrarse lluvias copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes.

El instituto continuará monitoreando la evolución del sistema y comunicará eventuales cambios en las próximas horas.

Localidades comprendidas

Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Conchillas, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle y Radial Conchillas.

Río Negro: Fray Bentos, Los Arrayanes y Nuevo Berlín.

Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.