Torreón (México), 15 nov (EFE).- El argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, reconoció este sábado que la mala actuación que tuvo su equipo en el empate 0-0 ante México fue porque el nivel del rival lo sorprendió.

«Esperaba más de mi equipo y menos de México. No jugamos bien, tuvimos fallas, pero se debió a que ellos evitaron que nosotros jugáramos adecuadamente. La actuación de México fue por encima de lo que imaginaba», afirmó el estratega al final del partido.

En el juego amistoso realizado en Torreón (Coahuila), al norte de la capital mexicana, Uruguay cometió varios errores defensivos en el primer tiempo que permitieron a México contar con al menos tres oportunidades de abrir el marcador, pero la mala puntería de sus delanteros lo impidió.

En el segundo lapso el equipo sudamericano ajustó, lo que provocó que el juego se enredara en el medio campo sin llegadas a portería, explicó Bielsa.

«Nos costó mucho quitar pelotas en el inicio del partido. No estuvimos coordinados para presionar en su campo al rival para presionar desde ahí, no funcionamos. Mejoramos en el segundo tiempo, pero creímos que íbamos a provocar errores de México y fue al contrario, ellos nos los provocaron», aceptó.

El técnico asumió la responsabilidad por la falta de profundidad ofensiva e inestabilidad defensiva.

«Cuando un equipo no tiene una coordinación fina, el trabajo del entrenador queda dañado. Nosotros jugamos por debajo de lo que pienso que debimos haberlo hecho, pero no lo vinculo con la ausencia de preparación o trabajo porque hace mucho tiempo que venimos desarrollando la misma idea», explicó.

Bielsa también elogió la aplicación de los dirigidos por Javier ‘Vasco’ Aguirre.

«México no está entre los mejores del mundo, pero es un equipo respetado y es una medida para cualquier equipo jugar contra México», señaló.

En su segundo amistoso de esta fecha FIFA, Uruguay chocará con Estados Unidos el próximo martes en Tampa, Florida, en un partido en el que el seleccionador rotará a sus jugadores.

«La formación del partido ante Estados Unidos no será la que usamos hoy, por lo que no es comparativo del juego ante México», concluyó. EFE