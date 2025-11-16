Un violento temporal, impulsado por el avance de un frente frío desde el suroeste, azotó el territorio uruguayo durante la madrugada del domingo, dejando a su paso ráfagas de viento de hasta 150 kilómetros por hora, intensas lluvias y numerosos daños materiales.

El fenómeno se manifestó con mayor intensidad en los departamentos del oeste, especialmente en Río Negro, Soriano, Paysandú y Tacuarembó, donde se reportaron árboles caídos, interrupciones del suministro eléctrico y afectaciones en infraestructura vial.

Vientos extremos y daños generalizados

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) había emitido una alerta por tormentas severas ante el ingreso de un frente frío acompañado de un sistema de baja presión en la desembocadura del Río de la Plata. Según esa advertencia, las condiciones favorecerían la formación de tormentas fuertes y, en algunos casos, severas, con potencial para causar daños por ráfagas intensas, granizo y lluvias localmente abundantes.

La advertencia se cumplió con contundencia. Una estación automática del Inumet en la ciudad de Young, departamento de Río Negro, registró una ráfaga de viento de 149,8 km/h. Por su parte, una estación privada en Nuevo Paysandú reportó vientos de 125,5 km/h en plena madrugada.

Situación crítica en Paysandú y Young

En Paysandú, las ráfagas causaron la caída de árboles y postes del tendido eléctrico. Se reportaron además cortes de energía y afectaciones en viviendas. En Young, las autoridades locales informaron sobre una fuerte tormenta acompañada de vientos muy intensos y 39 milímetros de lluvia acumulada. Varios árboles obstaculizaron la Ruta 3, aunque las cuadrillas de emergencia lograron despejar el tránsito en pocas horas.

Miles sin electricidad

La empresa estatal de energía UTE informó que cerca del 6% de sus clientes en Paysandú se encontraban sin suministro eléctrico hacia el final de la mañana del domingo. La interrupción del servicio también afectó a usuarios en Soriano, Río Negro y Tacuarembó.

Pronósticos acertados

MetSul, entidad meteorológica regional, había anticipado la posibilidad de vientos extremadamente fuertes de entre 100 y 130 km/h en áreas aisladas, advertencia que fue confirmada por las mediciones realizadas. La entidad subrayó la peligrosidad de estas ráfagas «torrenciales», capaces de provocar daños estructurales severos.

La situación tiende a estabilizarse en las próximas horas, aunque persiste la vigilancia ante posibles réplicas de menor intensidad y condiciones meteorológicas inestables.