El avance de un frente frío desde el suroeste traerá tormentas intensas, con riesgo de granizo, lluvias torrenciales y vientos muy fuertes. Las zonas más afectadas serán el litoral oeste, el centro-sur y el este del país, advierte informe de MetSul.

Uruguay se encuentra bajo alerta meteorológica por la llegada de un frente frío que avanza desde el suroeste, y que podría generar tormentas severas entre la noche de este sábado y el lunes, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Las condiciones más adversas se esperan en la costa oeste, centro-sur y este del país, donde se anticipan lluvias intensas, granizo, ráfagas de viento muy fuertes y alta actividad eléctrica.

Inumet advirtió que, debido a la presencia de aire cálido, húmedo e inestable, podrían generarse tormentas puntualmente fuertes desde la tarde del sábado al norte del Río Negro, pero la situación se agravará durante la noche, cuando el frente frío se desplace hacia el noreste.

Ráfagas intensas y riesgo local de vendavales

Modelos meteorológicos de alta resolución, como los del centro brasileño MetSul, indican que algunas zonas del territorio uruguayo podrían registrar ráfagas de entre 100 y 130 km/h, especialmente en áreas localizadas del suroeste y el litoral.

Aunque estos vientos no serán generalizados, la posibilidad de vendavales aislados es alta, por lo que se recomienda precaución ante la caída de árboles, cortes de energía o daños materiales.

Recomendaciones ante el evento

Evitar transitar por calles inundadas

Asegurar objetos que puedan volarse

Mantenerse informado a través de los canales oficiales de Inumet

No refugiarse debajo de árboles durante tormentas eléctricas

La situación meteorológica continuará siendo monitoreada en tiempo real, y se actualizarán los niveles de alerta según evolucione el sistema frontal. Las próximas horas serán clave para evaluar el alcance real del fenómeno.