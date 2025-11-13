PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Municipio de Carmelo denunció este jueves la presencia de residuos fuera de lugar en distintos puntos de la ciudad y confirmó que uno de los contenedores de basura fue incendiado durante la madrugada, en un hecho que calificó como perjudicial para toda la comunidad.

A través de un comunicado, las autoridades locales remarcaron que los contenedores están destinados exclusivamente a residuos domiciliarios dispuestos en bolsas. En cambio, los residuos no domiciliarios —como escombros, muebles u otros elementos voluminosos— deben ser gestionados mediante los servicios adecuados establecidos por el municipio.

Desde la administración se señaló que estas prácticas indebidas, además de afectar el entorno urbano y la higiene de la ciudad, suponen un gasto adicional que termina asumiendo el conjunto de la ciudadanía. “Es un costo que pagamos entre todos”, expresa el comunicado.

El gobierno municipal llamó a la población a extremar el cuidado de los espacios públicos y a colaborar con el correcto uso del sistema de recolección, recordando que los actos vandálicos como la quema de contenedores también representan un delito.