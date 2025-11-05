La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Cultura, informa que se abre la convocatoria para participar en una nueva edición del ciclo “Jueves a la Noche Museo”.

Durante los meses de enero y febrero de 2026, el Museo de Colonia llevará adelante la 19.ª edición de este evento anual, en el que la institución abrirá sus puertas en un horario no habitual para recibir a nuevos públicos y ofrecer una propuesta cultural diversa, con actividades entre las 19:00 y las 23:30 horas.

Invitamos a artistas y talleristas a postular sus propuestas para integrar la programación.

Para participar, accedé a las bases y completá el formulario en el siguiente enlace:

https://forms.gle/mENYu2Ke72CLWfmx9

Plazo para inscribirse: hasta el viernes 28 de noviembre de 2025