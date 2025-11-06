La Paz (Colonia) – La exvicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, participó este martes en la conmemoración por el décimo aniversario de la sede de la Universidad Tecnológica (UTEC) en La Paz, departamento de Colonia.

Durante la actividad, se recordó la inauguración del centro educativo, ocurrida hace diez años, cuando Topolansky ocupaba la vicepresidencia. En esa ocasión, estuvo acompañada por el entonces presidente José Mujica, quien promovió la creación de la UTEC durante su mandato.

Como parte del acto, Topolansky plantó un ceibo en el acceso principal del edificio. Estuvo acompañada por Mariana Luzardo, diputada suplente por Colonia, así como por autoridades universitarias, docentes y los diputados por Montevideo Julieta Sierra y Víctor Aldaya.

En la jornada se hizo mención a la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos, carrera que se imparte en esta sede desde sus inicios y que mantiene vínculos con el sector productivo de la región.

La sede de La Paz fue una de las primeras en abrir tras la creación de la UTEC. La institución fue concebida como un proyecto de educación terciaria con alcance nacional y con énfasis en la descentralización.