Las Llamadas de Colonia 2026 contarán con un concurso entre las comparsas participantes. Así se resolvió este miércoles durante la primera reunión de coordinación para el desfile, en la que participaron autoridades del evento y representantes del colectivo lubolo.

El encuentro, encabezado por el director de Relaciones Públicas y Prensa, Jorge Torres Badell, marcó el inicio de los preparativos para una edición que ya tiene fecha confirmada: se celebrará el sábado 31 de enero de 2026.

La decisión de incorporar un certamen competitivo representa un cambio significativo en la dinámica del desfile y busca potenciar la calidad artística y organizativa del evento. Aunque aún no se han definido las bases ni el formato del concurso, se anticipa que este nuevo enfoque contribuirá a consolidar las Llamadas de Colonia como uno de los eventos culturales más relevantes del litoral uruguayo.

En los próximos días está prevista una nueva reunión para avanzar en los detalles logísticos y reglamentarios, así como para recoger propuestas de las comparsas involucradas.