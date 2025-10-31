PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Colonia del Sacramento, 31 de octubre de 2025 – En preparación para una de las celebraciones más esperadas del calendario cultural afrodescendiente, la Intendencia de Colonia convocó formalmente a todas las comparsas y conjuntos lubolos del departamento a una instancia de coordinación fundamental.

La reunión tendrá lugar el próximo miércoles 5 de noviembre a las 13:00 horas, en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental, y se enmarca dentro de los preparativos para el Desfile de Llamadas del año 2026.

Desde la organización se remarcó la importancia de la participación de los colectivos, dado que se abordarán aspectos logísticos y organizativos esenciales para el desarrollo del evento. En función de una mejor dinámica de trabajo, se solicita que cada comparsa o conjunto envíe hasta dos representantes a la reunión.

