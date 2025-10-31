El Poder Judicial definió el cronograma de audiencias para el juicio oral y público correspondiente a la causa IUE 2-48346/2021, mediante el Decreto N.º 1673/2025, emitido desde la sede judicial de Fray Bentos.

El documento responde a una solicitud de la Fiscalía presentada en fojas 122 y siguientes del expediente. Ante la ausencia de oposición por parte de las defensas, y dado que el juicio oral pertenece a las partes según el sistema acusatorio, el juzgado resolvió aceptar el cronograma de audiencias propuesto, revocando parcialmente lo dispuesto anteriormente en el Decreto N.º 1375/2025.

Las audiencias se desarrollarán entre el 3 y 4 de noviembre

El nuevo calendario fija como fecha de inicio el lunes 3 de noviembre de 2025, a las 10:00 horas, con la instancia de alegatos de apertura por parte de las partes involucradas.

Ese mismo día, a las 13:30, se prevé la incorporación del informe final de la Comisión para la Paz, seguido por declaraciones de la licenciada Fabiana Larrobla y del profesor Álvaro Rico, junto con la presentación de las pruebas documentales N.º 2, 3 y 4. También se incorporarán las declaraciones de Virginia Martínez, con documentación identificada como pruebas N.º 5 y 6, además de las pruebas N.º 7, 8 y 9, mediante exhibición y lectura.

Las actuaciones continuarán el martes 4 de noviembre, desde las 10:00 horas, con la introducción de fichas patronímicas (documental N.º 12 a 26), la lectura del acta del tribunal de honor del ex capitán Beltrán Rosadill y su legajo personal.

En el horario vespertino, desde las 13:30, se sumarán nuevas declaraciones: Sofía Pi o María José Ventimiglia (prueba documental N.º 10), Ricardo Mujica (documental N.º 27, recibida por medios telemáticos), Brenda Falero (también relacionada a la prueba N.º 27) y la introducción de los legajos personales de los imputados, correspondientes a la prueba documental N.º 30.

Un juicio de alto valor simbólico

Aunque el decreto no especifica el objeto de la causa, fuentes judiciales y el contexto permiten vincular este expediente al caso de Vladimir Roslik, médico uruguayo de origen ruso fallecido bajo tortura en 1984 durante la dictadura cívico-militar, hecho que aún continúa bajo investigación y revisión judicial en distintas instancias.

El documento subraya que no existe impedimento legal para acceder a lo solicitado por la Fiscalía, salvo el caso de que el titular de la sede judicial se encuentre de turno y no disponga de agenda. El cronograma fue aceptado en su totalidad por el juzgado.