La Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta Departamental de Colonia ha hecho pública su preocupación por el tránsito vehicular en un tramo crítico de la calle Irastorza, entre las intersecciones de 12 de Febrero y 25 de Mayo, en la ciudad de Carmelo. En esa zona, una curva en forma de “S” plantea un desafío cotidiano tanto para conductores como para peatones.

A través de un comunicado dirigido al Ejecutivo Departamental, la comisión solicita la colocación urgente de cartelería con señalización adecuada y el repintado del lomo de burro existente, que hoy presenta un deterioro visible y compromete su efectividad.

Entre la forma urbana y el riesgo vial

El problema identificado no es menor. En una ciudad como Carmelo, de escala media y dinámica residencial, el trazado de calles puede parecer heredado del pasado, pero impacta de lleno en el presente. La curva en “S” de la calle Irastorza representa un punto crítico donde confluyen diseño urbano inadecuado, falta de señalización y una infraestructura que no ha sido adaptada a las nuevas exigencias del tránsito moderno.

Los expertos en urbanismo coinciden en que el diseño vial es un lenguaje que comunica. Cuando está mal planteado, ese lenguaje confunde. La ausencia de señales claras, combinada con la topografía en curva, genera incertidumbre para el conductor y vulnerabilidad para el peatón.

Señales que no están y una ciudad que sí está

La falta de carteles no es simplemente un olvido administrativo. En el espacio urbano, la señalización cumple la función de advertir, orientar y prevenir. Donde no hay señales, la ciudad calla. Y cuando la ciudad calla, el riesgo aumenta.

En este tramo de Irastorza, los vehículos circulan con escasa noción del riesgo que implica una curva cerrada, en un área potencialmente transitada por escolares, adultos mayores o ciclistas. El lomo de burro, si bien existe, ha perdido su función disuasoria por la erosión del tiempo y la pintura desvanecida.

Microdecisiones, macroconsecuencias

Los temas de tránsito suelen quedar relegados a las páginas administrativas, pero cada decisión o demora afecta directamente la experiencia diaria de quienes habitan y transitan por la ciudad. No se trata sólo de infraestructura: se trata de calidad de vida, de evitar accidentes antes de que ocurran.

Carmelo, con su escala humana y su trazado histórico, enfrenta un desafío recurrente en muchas ciudades intermedias: cómo adaptar lo existente sin alterar la identidad, pero sin poner en juego la seguridad. La calle Irastorza es un ejemplo modesto, pero concreto, de cómo el urbanismo es siempre una cuestión ciudadana.

Señales visibles para una ciudad habitable

La solicitud de la Comisión de Tránsito y Transporte pone sobre la mesa un asunto que trasciende lo técnico. Invita a pensar en qué tipo de ciudad queremos y cuál es el papel del Estado en garantizar espacios más seguros, legibles y habitables.

Señalizar bien no es un detalle. Es una forma de respeto al ciudadano. Es también una forma de decir: “Aquí se vive, aquí se camina, aquí se cuida”.