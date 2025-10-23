Durante la sesión ordinaria celebrada este miércoles en la Junta Departamental de Colonia, el edil Martín Collazo (212195) presentó, en nombre del Frente Amplio, un informe elaborado por el concejal Brian Brajús sobre las condiciones edilicias y eléctricas de la Escuela Nº 5 de la ciudad de Carmelo.

El documento advierte sobre deficiencias estructurales que afectan el funcionamiento del centro educativo y ponen en riesgo la salud y el bienestar de estudiantes, docentes y funcionarios.

Electricidad insuficiente y sin actualización

El informe señala que la instalación eléctrica del centro no ha sido actualizada desde la década de 1990. El sistema actual —obsoleto y con baja potencia— está compuesto por interruptores de palanca y fusibles antiguos, y no permite cubrir la demanda energética de una institución educativa.

A causa de estas limitaciones:

Los hornos donados por la Comisión de Fomento y ANEP no pueden ser utilizados.

Los aires acondicionados entregados por Montes del Plata están fuera de servicio.

El Plan Ceibal debió instalar una línea eléctrica independiente para garantizar la conectividad. Si la red escolar se sobrecarga, no solo se corta la energía, sino que también se pierde la conexión a internet.

El informe advierte que esta situación constituye una “grave limitación pedagógica y de confort”.

Humedad, moho y deterioro edilicio

Otro punto crítico abordado en el informe es el mal estado del sistema de desagüe pluvial. Un canal que corre junto al edificio descarga el agua directamente contra los muros exteriores, sin conducción hacia un pozo o canal seguro. Esto ha provocado humedad persistente en aulas y pasillos, proliferación de moho —con riesgos sanitarios— y crecimiento constante de vegetación en las canaletas, incluso después de ser limpiadas.

Reclamos formales y próximas gestiones

A partir de la presentación del Frente Amplio y con el respaldo de todos los ediles, la Junta Departamental resolvió remitir el planteo a la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de Colonia y al Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) de la ANEP, a fin de que se adopten las medidas correspondientes con urgencia.

Además, se prevén gestiones directas ante autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, con el propósito de canalizar una solución integral a las carencias estructurales detectadas.