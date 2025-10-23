Leticia, cartera de profesión, publicó en su cuenta de Facebook un testimonio que es más que una despedida: es una carta abierta sobre la fragilidad, la empatía y la salud mental. Su historia no necesita adornos; solo ser leída tal como la escribió.

Crónica (texto íntegro, sin modificaciones):

En estos tiempos de Salud Mental les voy a contar como MATARON A LA CARTERA DEL AMOR…

Todo comenzó en noviembre del 2022 cuando me agarraron aquellos perros en una tarde de reparto donde no podía sacármelos de encima y me destrozaron los brazos… de ahí en adelante nada volvió a ser igual… desde ahí a esta parte sobreviví a mi trabajo porque es mi sustento… de ahí en adelante he vivido el terror de las secuelas por lo sucedido… la falta de empatía de las personas que tienen perros y no se preocupan porque no moleste a quien está trabajando o simplemente pase por la calle…

Esa gente que no ata al perro y todos los días te salen… esa gente que tiene hermosos portones y los dejan abiertos y no les importa nada y a esa señora dueña de esos perros que me atacaron y nunca fue siquiera a preguntar por mí… por como estaba… por mis heridas físicas y sus secuelas…. esas MATARON A ESTA CARTERA DEL AMOR…, que hasta ese día trabajaba con alegría pero desde ahí en adelante la mayoría de los días se vivían como un calvario… ya nada volvió a ser igual… perros ladran perros salen… gritos de fuera perros, aten, encierren, todos los días lo mismo, etc me ponía a llorar cuadras y cuadras… trabajando amargada… hasta que la Cartera pidió por favor en su trabajo pasar a trabajar adentro de la Sucursal porque le estaba haciendo muy mal de verdad…

Y ESE DÍA LLEGÓ… sentimientos encontrados… ahora lloro porque es injusto porque era mi trabajo, mi reparto y ese reparto era mi vida… casi 18 años siendo la Carterita como muchos me decían… cuantas anécdotas lindas me llevo!!!! muchos pensarán… que soy una pantomimera… que total no me quedé sin trabajo… pero hasta donde la falta de empatía y responsabilidad puede repercutir en la Salud Mental de una persona…

Gracias infinitas a todos los que me dejaron llegar a sus casas, no saben lo que voy a extrañar!!!!

Otros comienzos se avecinan… otros desafíos que espero sean para mejor!!!!

Aten los perros, cierren si se escapan… no se c@guen en la gente… sean responsables!!!!

LA CULPA NO ES DEL PERRO… REPITOOOO!!!! LA CULPA NO ES DEL PERRO… ES DEL DUEÑOOOOOOOO!!!!!!!!

A esta Cartera le llegó su último día de reparto y se despide!!!!

GRACIAS TOTALES!!!!

Leticia Romero

Funcionaria de Correos Uruguay