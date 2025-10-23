En el marco de una gira nacional que busca consolidar políticas públicas en salud, el intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, participó este miércoles en una conferencia de prensa junto a Francisco González, gerente general de la Asociación de Diabéticos del Uruguay (ADU). La actividad tuvo lugar en la capital departamental y se enmarca en la presentación del proyecto Pasos Seguros, la Alianza Nacional de Comunicación por la Diabetes y el Compromiso Departamental por la Diabetes 2025–2030.

Una gira nacional con objetivos concretos

Durante la rueda de prensa, González agradeció la recepción por parte de la Intendencia y subrayó la importancia de esta instancia, que marca la penúltima parada de la ADU en su recorrido por el país. “Estamos generando un estado de situación observacional en cada departamento”, explicó, destacando este hito como “sin precedentes” en los 70 años de historia de la institución.

González valoró las acciones ya emprendidas en Colonia en materia de salud y abogó por profundizar los esfuerzos interinstitucionales. Según indicó, la diabetes afecta en Uruguay a más de 300.000 personas, lo que representa entre el 8 y el 10 % de la población. “Es una pandemia silenciosa que genera enfermedades graves asociadas y causa muertes”, remarcó, al tiempo que llamó a promover hábitos de vida saludables desde las políticas públicas.

Compromiso institucional desde el territorio

El intendente Rodríguez, por su parte, valoró la iniciativa de la ADU y el rol de la Dirección Departamental de Salud, que también participó de la actividad. Recordó que en la jornada previa mantuvo una reunión con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, para avanzar en estrategias conjuntas en el territorio.

“El compromiso de este gobierno departamental es generar condiciones que promuevan una mejor calidad de vida”, afirmó Rodríguez. Entre las acciones que destacó, mencionó la creación de circuitos aeróbicos, parques y espacios de esparcimiento orientados al fomento de la actividad física, clave para la prevención de enfermedades no transmisibles como la diabetes.

Salud y comunicación: una alianza estratégica

La gira nacional de la ADU pone el foco en la sensibilización social y en la coordinación interinstitucional para enfrentar una enfermedad de alto impacto sanitario. La participación activa de gobiernos departamentales como el de Colonia constituye un paso relevante hacia una respuesta integrada y sostenible en salud pública.