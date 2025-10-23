Montevideo, 22 oct (EFE).- El Gobierno anunció este miércoles que rescindirá el contrato firmado en 2023 con el astillero español Cardama para la construcción de dos buques de patrulla oceánica, tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, afirmó en una rueda de prensa que existen indicios de «una estafa o un fraude al Estado uruguayo» y ordenó iniciar acciones judiciales civiles y penales y firmó una resolución para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento ante su vencimiento.

El mandatario indicó que se instruyó al embajador uruguayo ante el Reino Unido para que se presentara en las oficinas de la empresa que oficiaba como garantía y añadió que de lo surgido de esa instrucción se decidió hacer una denuncia ante la Justicia Civil y Penal.

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, explicó que en el contrato entre el Estado uruguayo y Cardama se estableció que en un plazo máximo de 45 días la empresa española tenía que presentar una garantía de fiel cumplimiento de sus obligaciones.

«Cardama no cumplió en el plazo establecido y fue solicitando sucesivas prórrogas (…) Los 45 días se transformaron en once meses. En ese proceso Cardama inició siete procesos de validación de garantías, todos ellos fueron rechazados», puntualizó.

En ese sentido, agregó que -ya vencido el plazo- presentó una garantía de fiel cumplimiento de la empresa Eurocomerce Ltda., con sede en el Reino Unido, que fue aceptada pese a no cumplir con lo que establecía el contrato.

«Ante la inminencia del vencimiento del plazo, porque el 22 de septiembre Cardama nos debió decir cuál era la nueva garantía, el presidente de la República resolvió iniciar el proceso de ejecución de la garantía y dio instrucciones al embajador en el Reino Unido que se constituyera en las oficinas de la empresa Eurocomerce Ltda. en el Reino Unido a los efectos de notificar de manera formal a la empresa de que depositara el dinero de la garantía en una cuenta a nombre del Estado uruguayo», detalló.

Añadió que en ese domicilio nunca funcionó esa empresa y que un estudio jurídico informó a Uruguay que Eurocomerce está «en proceso de liquidación» y está pronta a ser eliminada del registro.

«Hay indicios fuertes de que esta empresa es una empresa de papel y que estaríamos ante un fraude al Estado uruguayo pues esta garantía no existiría», subrayó Díaz.

Añadió que ante «esta situación el presidente resolvió iniciar el proceso de rescisión de contrato por incumplimiento de las obligaciones de constitución de garantía de fiel cumplimiento a Cardama».

El Ministerio de Defensa de Uruguay rubricó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra de dos buques de patrulla oceánica al astillero español Cardama por 92 millones de dólares.