Carmelo fue escenario de una nueva jornada de castraciones gratuitas, en el marco de las acciones que impulsa la Oficina de Bienestar Animal de la Intendencia de Colonia, en coordinación con el Municipio de Carmelo y el colectivo Carmelo Animales.

Durante la actividad, que contó con la colaboración de vecinos y voluntarios, se atendieron a 30 animales, contribuyendo al cuidado responsable de mascotas y al control ético de la población animal.

Desde la organización se valoró el trabajo del equipo veterinario, así como el compromiso de la comunidad, que permitió desarrollar la jornada de manera ordenada y efectiva. Las autoridades destacaron que estas instancias forman parte de una política sostenida que busca fortalecer el vínculo entre la salud animal y la salud pública, promoviendo entornos más seguros y saludables para toda la población.

