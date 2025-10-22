El martes 28 de octubre, a las 10:30 horas, se llevará a cabo la inauguración del nuevo sistema de cámaras de videovigilancia en la localidad de Conchillas, frente a la Seccional 9ª de Policía.

Las cámaras fueron instaladas en el marco de un convenio entre el Ministerio del Interior, la empresa Montes del Plata y la Comisión de Apoyo local, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el monitoreo en la zona.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El acto contará con la presencia de autoridades departamentales, representantes de las instituciones involucradas y vecinos de la comunidad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Esta iniciativa forma parte de un trabajo conjunto entre el sector público, la empresa privada y la sociedad civil, orientado a mejorar la prevención del delito y promover entornos más seguros en el departamento de Colonia.