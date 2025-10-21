PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezará este martes 21 de octubre, a las 10.30, la inauguración de un tomógrafo en el hospital departamental de Colonia. El nuevo equipo operará gracias a un convenio con el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim), y se espera que mejore la calidad y la rapidez en el acceso a estudios diagnósticos en la región.

La actividad contará con la participación de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza. El acto tendrá lugar en la sede del hospital, ubicado en avenida Batlle y Ordóñez 596, en la ciudad de Colonia del Sacramento.

El tomógrafo, adquirido en el marco de la estrategia nacional para descentralizar el acceso a la tecnología médica, permitirá realizar estudios de alta resolución sin necesidad de trasladar a los pacientes a Montevideo. Según fuentes oficiales, la articulación con el Cudim garantiza la interpretación especializada de las imágenes, lo que fortalece la red de salud pública.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Este avance forma parte de un plan más amplio impulsado por el Gobierno para fortalecer los servicios médicos en el interior del país y reducir las inequidades territoriales en el acceso a diagnósticos complejos.