El Congreso de Intendentes de Uruguay participó en el Encuentro de Cooperación Internacional Descentralizada, celebrado los días 15 y 16 de octubre en Santiago de Chile. La delegación nacional, encabezada por el responsable de la Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación, Nicolás Canessa, expuso diversas iniciativas de articulación regional impulsadas desde los gobiernos departamentales, entre ellas un corredor turístico rural verde que abarca los departamentos de Colonia, Río Negro y Paysandú.
La actividad, organizada por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), reunió a representantes de gobiernos subnacionales, organismos multilaterales y unidades regionales de asuntos internacionales de Chile, Perú, Argentina y Uruguay.
Durante su presentación, Canessa destacó la institucionalidad de la cooperación descentralizada uruguaya, subrayando el rol del Congreso de Intendentes como espacio articulador del relacionamiento internacional de los 19 departamentos y 136 municipios del país.
Entre los proyectos presentados, se incluyó el de Gestión Integral de Residuos y Economía Circular, cofinanciado por la Unión Europea, además del corredor turístico que involucra al departamento de Colonia y la Agenda Urbana de la Frontera de la Paz, entre Rivera y la ciudad brasileña de Santana do Livramento.
El encuentro permitió el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las Unidades Regionales de Asuntos Internacionales (URAIS) de Chile y delegaciones extranjeras, abordando temas como el financiamiento de estructuras de cooperación, la articulación con organismos multilaterales y la coordinación con municipios.
La participación uruguaya reafirmó el compromiso del país con la cooperación internacional como herramienta para el desarrollo territorial, la equidad y la integración regional.
