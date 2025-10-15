Montevideo, 14 oct (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, aseguró este martes que «no esperaba» que el premio Nobel de la Paz fuera entregado a la líder opositora venezolana María Corina Machado al tiempo que señaló que este año el galardón debió quedar «desierto».

«No lo esperaba, incluso después de estar en la Asamblea de las Naciones Unidas y escuchar que el presidente (de Estados Unidos, Donald (Trump) detuvo siete conflictos y lo reiteró una y otra vez, yo, de verdad, creía que iba a ir para ahí el premio y por eso me sorprendió», afirmó a la prensa.

El presidente uruguayo sostuvo que «no estuvo ni bueno ni malo» que Machado haya recibido el premio ya que no hace análisis de lo que se decide en Noruega.

«Era una oportunidad maravillosa este año 2025 de que quedara desierto porque si había un año en el que el premio Nobel de la Paz tenía que quedar desierto era este», apuntó.

Sin embargo, Orsi dijo reconocer el trabajo de la líder opositora por la democracia de su país aunque «esperaba otra cosa» e insistió en que «hubiese sido una gran novedad y atendiendo a la verdad» que quedara sin ganador.